التعليم تُخير طلبة الطب الحاصلين على شهاداتهم من الخارج

2020/10/23 | 15:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} خيرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تخيير طلبة الطب الحاصلين على شهاداتهم من خارج العراق بين امتحان الرصانة أو أداء السنة الأخيرة في كليات الطب.

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