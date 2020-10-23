التجارة تحدد مبلغ استيفاء البطاقة الوقودية

2020/10/23 | 15:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حددت وزارة التجارة، مبلغ إستيفاء البطاقة الوقودية.

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