تأثير وتأثّر الأدب الروسي في الأدب العربي - عبير خالد يحيي

2020/10/23 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبير_خالد_يحيي مقدّمة: لا شك أن تحاور الحضارات هو حتمية لا بد من حصولها مهما تباعدت سبل اللقاء, لأن القائم بها هو الإنسان المجبول على حب الاستطلاع والمعرفة, وعلى عفوية التواصل الحضاري حواريًّا مع المشابه والمختلف على حدّ سواء, في محاولة لمعرفة الآخر, ومعرفة الذات من خلاله اعتمادًا على آلية المقارنة التي تتيح تحقيق الهدفين معًا.



نسمح لأنفسنا بمحاولة متواضعة, نكشف فيها عن ملامح هذا التواصل الحواري المعرفي ......





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