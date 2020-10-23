الجذور الوسيطية لمشكلة الصحراء - يوسف رزين

#يوسف_رزين يحار المرء في فهم السلوك الجزائري تجاه المغرب.
كيف يعقل ان يشترك البلدان في اللغة و الدين و العرق و الجغرافيا و مع ذلك تكون العلاقات بينهما بهذا المستوى من القطيعة و التدهور؟ كيف يكون هناك شعبان على هذا المستوى من التشابه و التماثل في العادات و التقاليد و مع ذلك يفصل بينهما جدار برلين من الريبة و التوجس؟ الواقع ان هذا التوجس ليس متبادلا بدليل اعلان المغرب عن رغبته المتكررة في فتح الحدود و تطبيع ال ......
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