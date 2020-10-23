موقف وبائي “مرتفع مجدداً” للعراق… انخفاض للشفاء والوفيات خلال 24 ساعة

2020/10/23 | 15:57 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلنت وزارة الصحة العراقية، الجمعة، تسجيل 3785 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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