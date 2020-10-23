الاتحاد الأوروبي يرحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

2020/10/23 | 15:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحّبت المفوضية الأوروبية بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، الجمعة، ودعت إلى تطبيقه واستئناف محادثات السلام.

وقال المتحدث باسم شؤون سياسات الاتحاد الأوروبي الخارجية بيتر ستانو للصحافيين إن “اتفاق وقف إطلاق النار بشكل دائم أساسي لاستئناف الحوار السياسي”، مؤكداً أن “من المهم جداً كذلك أن يطبّق هذا الاتفاق”.

ووقع طرفا النزاع الليبي حكومة الوفاق ومقرها طرابلس والسلطة الموازية في شرق البلاد في وقت سابق الجمعة اتفاقاً لوقف إطلاق النار بعد 5 أيام من المحادثات في جنيف.

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