الموقف الوبائي في العراق: تسجل 3785 إصابة جديدة و48 حالة وفاة بكورونا في يوم واحد

2020/10/23 | 15:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ -اعلنت وزارة الصحة احصائية جديدة بعدد الاصابات وحالات الشفاء والوفيات بفيروس كورونا.



وذكرت الوزارة في موقفها اليومي تلقت المستقلة،اليوم الجمعة، ان “عدد الاصابات بفيروس كورونا في عموم البلاد بلغت 3785 حالة، فيما بلغت حالات الشفاء 3362 حالة”.



واضافت الوزارة ان “عدد حالات الوفيات بفيروس كورونا في عموم البلاد بلغت 48 حالة وفاة”.

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