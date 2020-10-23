الصحة تسجل 3785 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 3362 حالة

2020/10/23 | 16:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

اعلنت وزارة الصحة احصائية جديدة بعدد الاصابات وحالات الشفاء والوفيات بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في موقفها اليومي تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)،اليوم الجمعة، ان "عدد الاصابات بفيروس كورونا في عموم البلاد بلغت 3785 حالة، فيما بلغت حالات الشفاء 3362 حالة".

واضافت الوزارة ان "عدد حالات الوفيات بفيروس كورونا في عموم البلاد بلغت 48 حالة وفاة".

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