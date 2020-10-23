واشنطن تعلق خدمات بعثاتها الدبلوماسية في تركيا بسبب

2020/10/23 | 16:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السفارة الأميركية في تركيا، الجمعة، توقيفها مؤقتًا خدمات التأشيرات بسبب تقارير موثوقة بشأن هجمات إرهابية محتملة واختطاف ضد مواطني الولايات المتحدة.

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