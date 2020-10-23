الموقف الوبائي في العراق: الحصيلة ترتفع إلى أكثر من 450 ألف إصابة

2020/10/23 | 16:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، عن تسجيل 3785 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية في عموم البلاد.





وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (23 تشرين الاول 2020)، ان "الوزارة سجلت 3362 حالة شفاء مقابل 3785 اصابة جديدة"، مبينة ان "عدد حالات الوفاة المسجلة لهذا اليوم بلغت 48 حالة".

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