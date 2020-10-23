تفعيل المراكز المشتركة بين البيشمركة والجيش

2020/10/23 | 16:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف اللواء تحسين الخفاجي الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة عن بدء العمل في المراكز المشتركة مع اقليم كوردستان نهاية الشهر الجاري.

وقال اللواء الخفاجي في حديث لوكالة الانباء العراقية يوم الجمعة، "قيادة العمليات المشتركة فعّلت أول مركزين في بغداد وأربيل، ويجب أن يبدأ العمل فيهما قبل نهاية الشهر الحالي"، لافتاً إلى أن "هذا الاتفاق تم توقيعه من الجانبين".

وأضاف الخفاجي أن "هناك عملاً مهماً جداً بالنسبة لقيادة عمليات ديالى وقاطع ديالى يتعلق بذهاب لجان أمنية متخصصة في مجال متابعة ومكافحة الإرهاب ومتابعة الخروقات الأمنية وأين يتم ذلك"، مبيناً أنه "وكخطوة أولى على مستوى التنسيق بين العمليات المشتركة والبيشمركة تم الشروع بأخذ قاطع ديالى والبدء بعملية التحليل ،وبعد ذلك سيتم الانتقال إلى بعض القواطع الأخرى".

وأوضح أن "قيادة العمليات المشتركة وصلها اشعار من الحكومة الاتحادية بضرورة بدء العمل في شنكال"، مشيراً إلى أن "قيادة العمليات المشتركة عقدت اجتماعات ونسقت مع المسؤولين في شنكال ومحافظة نينوى، وكذلك مع الإقليم من أجل عودة النازحين وفتح مراكز في وزارة الهجرة والمهجرين، وكذلك البدء بعمليات استقبال هؤلاء النازحين بعد أن تم الاتفاق بين الحكومة الاتحادية والبيشمركة حول شنكال".

وأضاف أنه "تم وضع آلية لتفعيل الاتفاق، وهذه الآلية تستند على التعاون مع وزارة الداخلية والبيشمركة والأجهزة الأمنية الأخرى بأن تكون الشرطة المحلية هي التي تمسك الأمن في داخل شنكال، والجيش العراقي يحمي شنكال وحدودها ،وكذلك المقتربات ،ولا يرفع سوى العلم العراقي في شنكال ،وأن تكون أجهزة المخابرات والأمن الوطني مساعدة للقوات الأمنية في إدارة العملية الأمنية ،وأن ينتخب أهالي شنكال قائممقاماً جديداً للعمل معهم في هذا المجال ،وأن تكون قيادة عمليات غرب نينوى التابعة إلى قيادة القوات البرية مشرفة على تطبيق آلية العمل والتعاون الأمني داخل شنكال".

PUKmedia / عن واع ‌

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