العراق.. ارتفاع حالات الشفاء مجدداً رفقة 3785 اصابة جديدة بكورونا- عاجل

2020/10/23 | 16:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، تسجيل 3785 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3362 حالة شفاء من الفيروس، فيما بلغت حالات الوفاة 48 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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