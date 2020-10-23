وزارة التربية تكشف عن موعد بدء العام الدراسي الجديد في العراق

2020/10/23 | 16:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ بغداد نفت وزارة التربية العراقية في تصريح صحفي الأنباء التي تحدثت عن تأجيل العام الدراسي إلى عام المقبل وكشفت عن موعد بدء العام الدراسي في البلاد.وأعلن “حيدر فاروق” المتحدث باسم وزارة التربية العراقية في تصريح صحفي اطلعت عليه “ايزيدي 24″، “لم نعلن إلى الآن عن بداية عام دراسي جديد، وما تتداوله …

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