2020/10/23 | 16:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ منى شعلان/يحتفل الفنان الكبير صلاح السعدني، بعيد ميلاده اليوم،الجمعة، حيث ولد في مثل هذا اليوم الموافق 23 أكتوبر عام 1943، ونشر نجله الفنانة أحمد صلاح السعدني ، مجموعة صور فى أحدث ظهور للنجم الكبير إحتفالا بتلك المناسبة.



ونشر أحمد صلاح السعدنى ، مجموعة من الصور التى جمعته بوالده ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل […]

التدوينة فى عيد ميلاده الـ 77..



نجوم الفن يهنئون الفنان الكبير صلاح السعدني ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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