لليوم الرابع.. الاصابات تتجاوز حالات الشفاء وكربلاء تتذيل الموقف الوبائي بكورونا في العراق

2020/10/23 | 16:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم

الجمعة، تسجيل 3785 إصابة جديدة بفيروس

كورونا، و3362 حالة شفاء من الفيروس، فيما

بلغت حالات الوفاة 48 حالة خلال الـ24

ساعة الماضية.

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