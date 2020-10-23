2020/10/23 | 16:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسن كاظم الفتال

من هم العظماء ..هم أناس يحملون صفات

البشر البايلوجية والفسيولوجية

الإعتيادية التي يحملها كل إنسان إنما

يتميزون عن عامة البشر بخصائص وصفات

وملكات تتوفر بهم تميزهم وربما بفطرة

سليمة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دور العظماء في صناعة التاريخ) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دور العظماء في صناعة التاريخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).