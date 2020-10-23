العبادي: الإندفاع الغبي لجعل العراق ساحة صراع سيقود الى إنهيار معادلات المنطقة بأسرها

2020/10/23 | 16:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس إئتلاف النصر حيدر العبادي،

اليوم الجمعة، إن العراق بوضعه الحالي

مستجيب للضغوط وليس فاعلاً، ويقع تحت

تأثير الستراتيجيات الكبرى الإقليمية

الدولية.

وقال العبادي، في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية،

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