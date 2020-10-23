زيدان: راموس جاهز للكلاسيكو.. ويعلق على شائعات إقالته

2020/10/23 | 16:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكد زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، جاهزية فريقه لمواجهة الكلاسيكو ضد الغريم برشلونة، في إطار منافسات الجولة السابعة من الليجا، على ملعب الكامب نو، غداً السبت.

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