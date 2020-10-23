حاملوا هذا المرض اقل عرضة للاصابة بكورونا

2020/10/23 | 16:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات: الفرات نيوز} كشفت اختصاصية في علم المناعة، آلا ريجيخ، عن فئة الأشخاص الأقل عرضة للإصابة بالأمراض الفيروسية والأورام، بما في ذلك فيروس كورونا.

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