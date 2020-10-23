العراق على موعد مع امطار وطقس بارد في هذا الموعد

2020/10/23 | 16:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- ينتظر العراق حالة جوية ماطرة في مطلع الشهر المقبل.



وقال المتنبئ الجوي صادق عطية ان “حالة جوية ماطرة تؤثر على مناطق شمال البلاد، ولا يتضح من هي المناطق التي تتاثر اكثر”،مبينا ان “الحالة ستكون خفيفة الشدة”.



وبين ان “العراق سيستقبل برودة الشتا في منتصف شهر نوفمر في مناطق شمال البلاد و الثلث الاخير […]

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