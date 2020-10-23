2020/10/23 | 16:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفطرة السليمة تجعل الإنسان يتعامل مع الجميع بالمساواة.بل أنها تسمح وتشجع التلميذ على أن يطور ميلا طبيعيا للتعاطف والمساندة مع الفئات الأضعف في المجتمع.وهذا أمر طبيعي وأخلاقي

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