قضية "الشيماء" وخذلان الدولة الأردنية 


قضية
2020/10/23 | 16:34 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الفطرة السليمة تجعل الإنسان يتعامل مع الجميع بالمساواة.

بل أنها تسمح وتشجع التلميذ على أن يطور ميلا طبيعيا للتعاطف والمساندة مع الفئات الأضعف في المجتمع.

وهذا أمر طبيعي وأخلاقي

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