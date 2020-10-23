2020/10/23 | 16:34 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الفطرة السليمة تجعل الإنسان يتعامل مع الجميع بالمساواة.
بل أنها تسمح وتشجع التلميذ على أن يطور ميلا طبيعيا للتعاطف والمساندة مع الفئات الأضعف في المجتمع.
وهذا أمر طبيعي وأخلاقي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قضية "الشيماء" وخذلان الدولة الأردنية ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بل أنها تسمح وتشجع التلميذ على أن يطور ميلا طبيعيا للتعاطف والمساندة مع الفئات الأضعف في المجتمع.
وهذا أمر طبيعي وأخلاقي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قضية "الشيماء" وخذلان الدولة الأردنية ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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