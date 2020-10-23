توزيع 504 إصابات و 350 حالة شفاء في الرصافة

2020/10/23 | 16:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي عن تسجيل 504 اصابات جديدة بفيروس كورونا، من بينها 214 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي الفعال.

وقال الساعدي في بيان نشرته دائرة الصحة وتابعه "ناس"، (23 تشرين أول 2020)، ان "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 504 اصابات جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:

214 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الرصافة 33 حالة

قطاع النهروان 29 حالة

قطاع البلديات الثاني 15 حالة

قطاع بغداد جديدة 19 حالة

قطاع الشعب 20 حالة

قطاع الاعظمية 35 حالة

قطاع الاستقلال 15 حالة

قطاع الصدر 13 حالة

قطاع البلديات الاول 21 حالة

قطاع المدائن 14 حالة

290 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

مدينة الصدر 68 حالة محلة , 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557 قطاع 31 . قطاع 47 , قطاع 10, 521 .



565 .



قطاع 49 .



حي طارق , الحميدية , 345, 357 .316 .314 , 331

الشعب 14 حالة محلة 317, 337,332 , 325, حالات محلة .



734 , 722, 728, 738 , الزراعي , 771 ,

البلديات 15 , 506 , 508 , 502, 509, 504 ,

شارع فلسطين 19 حالة محلة 505, 503, • المستنصرية

الامين 12 حالة محلة, , 733 , , 741 , 721 .



743• , 709 706 , 704 ,

بغداد جديدة 19 حالة محلة 701 , 703 , 708 •

, الزعفرانية 18 حالة محلة , 953 , 960 , 917 , 964 ,958 , 961 , 962 ,949• 905 , , 906 , 909 ,

الكرادة 14 حالة محلة 903, 905, , 302 , 310 , 314 , 311 ,

الاعظمية 12 حالة محلة, 314

حي تونس 6 حالات محلة .



302 , 301 , 303

العبيدي 10 حالات محلة , الكفاءات , 762 ,765 , 764 , 769

حي الزهراء7 حالات محلة , 757 , 759 , ,

حي النصر حالة واحدة , 773

حي السلام حالة واحدة , 408

المعامل 4 حالات محلة 799 , 796 718,710

زيونة 8 حالات محلة 716,

شارع السعدون حالة واحدة محلة 101

الجادرية حالتين محلة 923, 911

باب الشيخ حالة واحدة محلة 121

الطالبية 5 حالات محلة 322, 332, 321

المشتل 5 حالات محلة 771, 767, 751,

الصليخ 8 حالات محلة 304, 326,

الراشدية 4 حالات الزراعي

حي النصر حالة واحدة

حي القاهرة 9 حالات محلة 311, 309, 313, 318 .

المدائن 18حالة محلة الوحدة, قرية الحرية الوردية , جسر ديالى , الرياض

بسماية 4 حالات عمارة 108

حي تونس حالتين محلة 300

شارع المغرب حالتين محلة 304,

واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 57819 توفي منهم 1335 للاسف فيما اكتسب الشفاء 50990 ومتبقي قيد العلاج 5488".

ودعا الساعدي المواطنين الى "الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء".

واعلن الساعدي عن شفاء 350 حالة جديدة من الاصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء الى 50995 حالة.

وكانت الشفاءات الجديدة موزعة في المناطق التالية مدينة الصدر 187 حالة شفاء توزعت على محلاتها وقطاعاتها .



اما بقية حالات الشفاء فتوزعت كما يلي : 14 حالة شفاء في منطقة البلديات .



و 13 حالة شفاء في منطقة حي البنوك .



و12 حالة شفاء في منطقة حي المنتظر .



و 11 حالة شفاء في منطقة حي اور ومثلها في الحبيبية وكذلك العبيدي .



و 10 حالات شفاء في منطقة الشعب .



و 9 حالات شفاء في منطقة الراشدية ومثلها في الرشاد .



و 8 حالات شفاء في ناحية الرشيد ومثلها في شارع فلسطين .



و 7 حالات شفاء في كل من حي الزهراء و حي النصر والكفاح والبياع .



و 6 حالانت شفاء في منطقة سبع قصور ومثلها في منطقة المسبح .



و3 حالات شفاء في جانب صحة بابل .

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