صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 504  المسجلة اليوم

2020/10/23 | 16:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الجمعة، عن تسجيل 504 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 214 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي.

وقال الساعدي، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 504 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي :

214 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

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قطاع الرصافة 33 حالة

قطاع النهروان 29 حالة

قطاع البلديات الثاني 15 حالة

قطاع بغداد جديدة 19 حالة

قطاع الشعب 20 حالة

قطاع الاعظمية 35 حالة

قطاع الاستقلال 15 حالة

قطاع الصدر 13 حالة

قطاع البلديات الاول 21 حالة

قطاع المدائن 14 حالة

– 290حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

مدينة الصدر 68 حالة محلة , 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557 قطاع 31 .



قطاع 47 , قطاع 10, 521 .



565 .



قطاع 49 .



حي طارق , الحميدية ,

345, 357 .316 .314 , 331

الشعب 14 حالة محلة 317, 337,332 , 325,

حالات محلة .



734 , 722, 728, 738 , الزراعي , 771 ,

البلديات 15

, 506 , 508 , 502, 509, 504 ,

شارع فلسطين 19 حالة محلة 505, 503, • المستنصرية

الامين 12 حالة محلة, , 733 , , 741 , 721 .



743•

, 709 706 , 704 ,

بغداد جديدة 19 حالة محلة 701 , 703 , 708 •

, الزعفرانية 18 حالة محلة , 953 , 960 , 917 , 964 , 958 , 961 , 962 ,949•

905 , , 906 , 909 ,

الكرادة 14 حالة محلة 903, 905, •

, 302 , 310 , 314 , 311 , الاعظمية 12 حالة محلة, 314

حي تونس 6 حالات محلة .



302 , 301 , 303

العبيدي 10 حالات محلة , الكفاءات , 762 ,765 , 764 , 769

. حي الزهراء7 حالات محلة , 757 , 759 , ,

حي النصر حالة واحدة , 773

حي السلام حالة واحدة , 408

المعامل 4 حالات محلة 799 , 796

718,710•

زيونة 8 حالات محلة 716,

شارع السعدون حالة واحدة محلة 101

الجادرية حالتين محلة 923, 911

باب الشيخ حالة واحدة محلة 121

الطالبية 5 حالات محلة 322, 332, 321

المشتل 5 حالات محلة 771, 767, 751,

الصليخ 8 حالات محلة 304, 326,

الراشدية 4 حالات الزراعي

حي النصر حالة واحدة

حي القاهرة9 حالات محلة 311, 309, 313, 318 .

المدائن18حالة محلة الوحدة, قرية الحرية الوردية , جسر ديالى , الرياض

بسماية 4 حالات عمارة 108

حي تونس حالتين محلة 300

شارع المغرب حالتين محلة 304,

واضاف الساعدي، انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 57819 توفي منهم 1335 للاسف فيما اكتسب الشفاء 50990 ومتبقي قيد العلاج 5488”.





ودعا الساعدي المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء“.

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