الولايات المتحدة.. حرائق كولورادو ما زالت مشتعلة منذ أغسطس

2020/10/23 | 16:40 - المصدر: بغداد اليوم

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ما زالت آلاف الهكتارات من المساحات الغابية تحترق شمال كولورادو الأمريكية منذ شهر أغسطس، حيث تم إجلاء العديد من العائلات.

وأتت النيران على محميات وطنية قريبة من دنفر، حيث غذى المناخ الجاف والرياح القوية التي بلغت سرعتها 112 كيلومترا في الساعة، توسع الحرائق التي نجم عنها دخان كثيف، أعاق عناصر فرق الإطفاء على إخماد النيران.وشقت طوابير طويلة من السيارات طريقها للخروج من المنطقة حيث استمرت النيران في التصاعد، فيما كانت العائلات التي فرت من المنطقة تراقب منازلها تشتعل فيها النيران بكاميرات الأمن المنزلية.

وقد أتى الحريق الواقع بالقرب من قمة غرايمز في غابة أراباهو الوطنية على أكثر من 170000 فدان وتم احتواؤه بنسبة 5٪ فقط.



ويتواصل تنفيذ عمليات الإجلاء في أنحاء غراند كاونتي.

وذكر المركز الوطني المشترك بين الوكالات لإطفاء الحرائق أن هناك 60 حريقا أتت على أكثر من 3.9 مليون فدان في جميع أنحاء البلاد.



فيما يواصل رجال الإطفاء إحراز تقدم نحو احتواء الحرائق الكبيرة في عدة ولايات.

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