مكتب رئيس الوزراء: الحكومة ستستلم قطعة أثرية من لوحة سومرية حجرية كانت مهربة

2020/10/23 | 16:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء

مصطفى الكاظمي، الجمعة، ان الحكومة

ستستلم قطعة أثرية من لوحة سومرية حجرية

كانت مهربة.

وقال المكتب، إن "الكاظمي زار المتحف

البريطاني واطلع على آلاف الرُقَم

الطينية ال

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