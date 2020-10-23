القبض على إرهابي أثناء محاولته الفرار من

2020/10/23 | 16:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة،

إلقاء القبض على "إهابي" أثناء محاولته

الفرار سباحة من جزيرة "كنعوص" جنوب

مدينة الموصل.

وقالت الخلية في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه، إن "القوات الأمنية

تمك

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