التعليم تضع خيارين امام طلبة الطب الحاصلين على شهاداتهم من خارج العراق

2020/10/23 | 16:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي، الجمعة،

عن وضع خيارين امام طلبة الطب الحاصلين

على شهاداتهم من خارج العراق.

وقالت الوزارة في بيان، تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه "حرصا على تعزيز

الرصانة العلمية وتسهيل ا

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