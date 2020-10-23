الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي لكورونا في العراق

2020/10/23 | 16:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق.

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