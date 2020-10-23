2020/10/23 | 16:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على 10 إرهابيين من الخلايا النائمة في محافظة نينوى.وذكر بيان للأمن الوطني تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بناءً على معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية؛ تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى من إلقاء القبض على 10 عناصر من الخلايا النائمة التابعة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني يلقي القبض على 10 إرهابيين من الخلايا النائمة في نينوى) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني يلقي القبض على 10 إرهابيين من الخلايا النائمة في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).