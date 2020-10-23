المنافذ الحدودية توقف هدر أكثر من 49 مليون دينار في ميناء أم قصر

2020/10/23 | 16:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، إيقاف هدر أكثر من 49 مليون دينار في ميناء أم قصر الجنوبي.وذكرت الهيأة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “من خلال دورها في الرقابة والإشراف، ومن خلال المتابعة لعمل الدوائر العاملة في منافذها، تمكنت من إيقاف هدر في المال العام بلغ أكثر …

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