اخماد حريق بمخزن ومعمل للخشب جنوبي بغداد

2020/10/23 | 16:52 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اخمدت فرق الدفاع المدني في بغداد حريقا اندلع داخل مخزن ومعمل للخشب داخل سوق النجارين في منطقة السيدية جنوبي بغداد .وقال مصدر امني لنينا ان فرق الدفاع المدني بذلت جهودا كبيرة للحيلولة دون توسع النيران الى المحال التجارية والمعامل المجاورة وتمكنت من تطويق الحادث وحصر النيران ثم الاخماد التام دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم خسائرها المادية ./انتهى9

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