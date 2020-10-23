شركة نفط ميسان تباشر بتوزيع ٨٢٢ قطعة ارض سكنية على منتسبيها

2020/10/23 | 16:52 - المصدر: وكالة نينا

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العمارة / نينا / باشرت لجنة توزيع الأراضي في شركة نفط ميسان بتوزيع الدفعة الثالثة من الأراضي للمستحقين من منتسبيها والمستوفين لشروط التوزيع ، حيث بلغ عدد القطع الموزعة ( ٨٢٢ ) تم توزيعها بنظام القرعة على دفعتين وجرت القرعة في ورشة الاليات الخفيفة بمقر الشركة.واشار مدير عام شركة نفط ميسان "علي جاسم حمود" الى دور الشركة الرائد وطموحاتها الواعدة في مجال الاستخراج والتي تتناسب ومكانتها كثاني شركة على مستوى العراق من حيث الانتاج والتصدير ، متطرقا الى الدور الفاعل لكوادرها في تنفيذ المشاريع الإنتاجية والخدمية التي تعزز من قدرات الشركة وتخدم مشاريع تنمية الصناعة النفطية التي يعد الجهد الوطني عاملا فعالا في تحقيقها على ارض الواقع.يذكر ان شركة نفط ميسان وزعت في وقت سابق الدفعتين الاولى والثانية من الاراضي على مستحقيها من المنتسبين وبواقع ( ٥٢٤ ) قطعة./انتهى

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