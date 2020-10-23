كوريا الشمالية تحذر من

2020/10/23 | 16:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} حثت كوريا الشمالية مواطنيها على البقاء في منازلهم بسبب المخاوف من أن "الغبار الأصفر" الذي تجلبه الرياح التي تهب من الصين قد يحمل معه فيروس كورونا.

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