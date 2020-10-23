وزارة التعليم تطلق استمارة التقديم للقبول المركزي في الجامعات

2020/10/23 | 16:54 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ حازم محمد حبيب

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إطلاق استمارة التقديم للقبول المركزي في الجامعات العراقية للسنة الدراسية 2021/2020.

وقال المتحدث الرسمي الدكتور حيدر العبودي: إن الاستمارة الالكترونية أطلقت عبر البوابة الخاصة بدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) وهي جاهزة للتقديم أمام الطلبة من فروع الإحيائي والتطبيقي والأدبي سواء الناجحون من الدور الأول أم الذين سيؤدون امتحانات الدور الثاني مشيرا الى أن مدة التقديم الالكتروني للقبول المركزي ستستمر الى غاية 2020/11/17.

وأضاف أن نظام التقديم يوجب على الطلبة من خريجي الفرعين الاحيائي والتطبيقي ملء 50 اختيارا ولا يقل عدد المعاهد فيها عن عشرة ويمكن أن يملأ خريجو الفرع الادبي ما لا يقل عن 25 اختيارا ولغاية الخمسين في الاستمارة الالكترونية ولا يقل عدد المعاهد فيها عن عشرة.

وتابع أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدعو الطلبة الى قراءة دليل الطالب بعناية ودقة والتعرف على آليات التقديم وخارطة الجامعات والكليات والأقسام والتأني في تثبيت الاختيارات والتأكد من تسلسلها في الاستمارة التي تكون متاحة للتعديل مرة واحدة.

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