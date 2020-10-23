وزارة التعليم تخير طلبة الطب الحاصلين على شهاداتهم من خارج العراق بين امتحان الرصانة أو أداء السنة الأخيرة في كليات الطب

2020/10/23 | 16:54 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ حازم محمد حبيب

حرصاً على تعزيز الرصانة العلمية وتسهيل الاجراءات المتعلقة بمعادلة الشهادلة وتأكيداً على إيجاد وإتاحة أكثر من خيار أمام الطلبة الحاصلين على شهاداتهم من خارج العراق في تخصص (الطب العام ) والمستوفين شروط فتح الملف الدراسي، وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب على اعتماد الآلية المقترحة من دائرة البعثات والعلاقات الثقافية المصادق عليها بإجماع لجنة عمداء كليات الطب في العراق بتخيير الطالب بين امتحان الرصانة العلمية أو أداء السنة الدراسية الأخيرة كاملة دواماً حضورياً وامتحاناً مباشراً مع طلبة كليات الطب في المراكز المعتمدة في الجامعات العراقية وحسب الرقعة الجغرافية واكد الوزير ان هذا الإجراء في حال اختياره يعد مستوفياً لمتطلبات امتحان المعادلة بعد اجتياز السنة الدراسية بنجاح.

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