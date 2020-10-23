ايفون 12 يصل إلى الأسواق الصينية.. مع ارتفاع الطلبات عبر الانترنت

2020/10/23 | 16:55 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

بعد نحو 10 أيام من إعلان شركة Apple في مؤتمرها الافتراضي إطلاق هاتف iPhone 12، وعدد من الأجهزة الأخرى.



وصل مؤخرًا اثنان من أحدث طرازات أيفون 12 إلى الأسواق الصينية، بعد أن أظهرت بيانات الطلب المسبق اهتمام المستهلكين بالجهاز المزود بتقنية 5G الجيل الخامس.

تجمع عدد قليل من المستهلكين خارج متاجر Apple في المركز التجاري لشنغهاي، مقارنة مع الحشود الكبيرة التي كانت تأتي سابقًاً عند إطلاق هاتف جديد، وتحولت الطلبات إلى الإنترنت.قال يان بينجكينج، الذي وصل قبل افتتاح المتجر وكان يقف في طابور يضم نحو 20 شخصًا: “أشعر بالارتياح لكوني أول عميل يحصل على iPhone الجديد.



لقد انتظرتُ وقتًا طويلًا”، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.قال زو لين أيضًا، وهو مستهلك آخر لأيفون: “لقد تأخرت كثيرًا شركة Apple في إطلاق أيفون بتقنية الجيل الخامس، لقد كنت أتوقع أن تقوم بذلك العام الماضي”.نمو الشحنات في الصينيتوقع المحللون زيادة الطلبات هذا العام، خصوصًا أن مالكي أجهزة أيفون المخلصين سيتمكنون أخيرًا من شراء أجهزة جديدة بتقنية الجيل الخامس.شهد متجر التجزئة الصيني للتجارة الإلكترونية JD.com طلبات مسبقة لجميع الموديلات الأربعة من iPhone 12 بلغت 1.6 مليون في اليوم الأول من الإعلان.أشارت شركة الأبحاث “كاناليس Canalys” إلى أن شركتَي Apple وهواوي فقط حققتا نموًا في الشحنات إلى الصين هذا العام، مع زيادة سنوية بنسبة 35% لشركة Apple في الربع الثاني.يأتي إطلاق متجر Apple في أعقاب إطلاق جهاز Huawei Mate 40 الرائد يوم الخميس، والذي قال البعض في الصين إنهم سينتظرونه قبل اتخاذ قرار بشأن هاتف أيفون 12.إصدار أيفون 12صرح الرئيس التنفيذي لشركة Apple، تيم كوك، في حفل إطلاق أجهزة أيفون 12: “سنقدم تقنية الجيل الخامس في هواتف أيفون كافة”، معتبرًا أنها بداية عهد جديد لأيفون.يتميز هاتف أيفون 12 بحواف أكثر تسطحًا من هاتف iPhone 11.شاشة iPhone 12 مقاومة للخدش، وتتميز بدقة عالية فهي تحوي ضعف عدد البيكسيل في شاشة أيفون 11.تعمل الكاميرا الأمامية بخاصية Night Mode، وتعمل الكاميرا الخلفية بدقة 12 ميغابكسل.

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