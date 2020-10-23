محتجون يغلقون جسراً رئيسياً في الخرطوم بعد مقتل متظاهر

2020/10/23 | 17:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلق محتجون لليوم الثاني على التوالي في السودان جسراً على نهر النيل يربط الأجزاء الشرقية للعاصمة الخرطوم بوسطها، مطالبين بتقديم المتسببين بمقتل متظاهر الأربعاء إلى العدالة.

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