عمليات سامراء تستكمل استعداداتها لزيارة العسكريين

2020/10/23 | 17:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اكدت قيادة عمليات سامراء، الجمعة، اكتمال خطواتها النهائية ضمن الخطة المعدة لزيارة الامامين العسكريين.



وقال قائد عمليات سامراء اللواء الركن جبار الدراجي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس" (23 تشرين الاول 2020)، إن "القيادة أكملت خطتها واستحضاراتها النهائية لحماية الزائرين بمناسبة استشهاد الإمام الحسن العسكري"، لافتاً إلى أن "جميع القطعات الموجودة على الأرض اشتركت في هذه الخطة".

واضاف، ان "هناك احتياطات موجودة وبمشاركة جميع الأجهزة والقوات الأمنية من كل مسمياتها، سواء كانت من الشرطة الاتحادية أو من قطعات الحشد الشعبي".

ولفت الى وجود "خطة للجانب الإداري تم إسنادها من قبل المديريات والوزارات كافة، والجميع أصبح على خط واحد من دون استثناء".

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