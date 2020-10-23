الدفاع ترسل قوة من الجيش إلى محافظة ديالى

2020/10/23 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ديالى

قال عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، عبد الخالق العزاوي، اليوم الجمعة، إن وزارة الدفاع أرسلت قوة إضافة من الجيش إلى ديالى لتعزيز أمن المحافظة.

وذكر العزاوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "وزارة الدفاع ارسلت قوة من الجيش مقدارها 150 جنديا، جرى نشرهم على الافواج القتالية في ديالى، وذلك من اجل زيادة القدرات في مواجهة نشاط تنظيم داعش، وخاصة الخلايا النائمة منه".

وأضاف أن "وضع ديالى الامني يحتاج لمزيد من الدعم، خاصة في ظل وجود فراغات كبيرة"، لافتا الى "ملف امن المحافظة طرح على كل القيادات الامنية المركزية في بغداد، ابتداء من القائد العام للقوات المسلحة انتهاء بالوزراء الأمنيين، خاصة الخروقات المتكررة في ديالى تتحمل وزرها القيادات المركزية".

ولفت عضو لجنة الامن والدفاع إلى "ضرورة اعادة لواء 20 في الشرطة الاتحادية، والذي خصص في البدء لأمن ديالى منذ سنوات، قبل نقله الى محافظة"، مبينا أن "أمن ديالى بأمس الحاجة الى تعزيزات قتالية في الوقت الراهن".

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