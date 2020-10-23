2020/10/23 | 17:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – ذياب غانم “مدينة دمرها تنظيم داعش الارهابي بقتله وخطفه للىلاف من اهاليها، دون وجود رقابة حقيقية، معاناتها تتفاقم بعد انتشار فيروس كورونا في القرى والمجمعات”.قبل شهرين كانت قصاء شنكال صامدة بوجه فيروس كورونا بعد اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية لكن عدم استمرار التزام الاهالي بهذه الإجراءات خلف المئات من حالات الإصابة بالفيروس وفق …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مزحة كورونا، تبكي اهالي شنكال وتصبح حقيقة) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مزحة كورونا، تبكي اهالي شنكال وتصبح حقيقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).