طهران تعلن فرض عقوبات على كبار الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق

2020/10/23 | 17:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم

الجمعة، عن فرض عقوبات على سفير

الولايات المتحدة لدى العراق ونائبه

وقنصلها في أربيل.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، سعيد خطيب

زاده، في تغريدة نشرها على حسابه في

"تويتر" أن

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