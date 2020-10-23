العقوبات تنتظر المخالفين.. التجارة: 2000 دينار فقط مبلغ استيفاء البطاقة الوقودية

2020/10/23 | 17:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة التجارة، الجمعة، ايضاحا

بشأن استيفاء المبالغ المالية عن

البطاقة الوقودية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "البطاقة الوقودية التي

توزع عن طريق وكلاء التموين ، جاءت

بناءً

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