محافظ كربلاء يطالب بصرف مبالغ الزائر دولار ويكشف عن خسائر قطاع السياحة .

2020/10/23 | 17:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد محافظ كربلاء نصيف الخطابي صناع

القرار في الحكومة الاتحادية ومجلس

النواب بعدم اعطاء الاولوية للمحافظة

من ناحية زيادة التخصيصات المالية في

الموازنة العامة..

واوضح الخطابي لوكالة نون "ان كربلاء

تح

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