صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 504

2020/10/23 | 17:23 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل 504 اصابات جديدة بفيروس كورونا بينها 214 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي.وقال الساعدي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 504 اصابات جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي :- 214 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.



قطاع الرصافة 33 حالةقطاع النهروان 29 حالة قطاع البلديات الثاني 15 حالة قطاع بغداد جديدة 19 حالة قطاع الشعب 20 حالة قطاع الاعظمية 35 حالة قطاع الاستقلال 15 حالة قطاع الصدر 13 حالة قطاع البلديات الاول 21 حالة قطاع المدائن 14 حالة - 290حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية.واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 57819 توفي منهم 1335 للاسف فيما اكتسب الشفاء 50990 ومتبقي قيد العلاج 5488".



ودعا الساعدي المواطنين الى "الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء"./انتهى9

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