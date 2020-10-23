الاعلام الامني: العثور على مضافة لداعش تحتوي اسلحة في جزيرة كنعوص بالموصل

2020/10/23 | 17:23 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اعلنت خلية الإعلام الأمني عن العثور على مضافة لداعش تحتوي اسلحة في جزيرة كنعوص بالموصل.وذكر بيان للخلية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان : القوات الأمنية المنفذة لواجب تطهير جزيرة كنعوص جنوبي مدينة الموصل ، عثرت على مضافة للارهابيين داخل جزيرة كنعوص داخلها " رشاشة متوسطة نوع BKC وقاذفتين نوع RBG7 و١٥ صاروخ قاذفة ضد الدروع و٢٥ مخزن بندقية و١٣ حشوة صاروخ قاذفة" ، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة والمضافة أصولياً./انتهى9

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