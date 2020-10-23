بلاسخارت : العراق لعب دورا في تشكيل المستقبل المشترك للبشرية

2020/10/23 | 17:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ اكدت جينين بلاسخارت الممثلة الاممية الخاصة في العراق، ان العراق لعب دورا في تشكيل المستقبل المشترك للبشرية.



وقال بلاسخارت في رسالة بمناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيس الامم المتحدة بحسب بيان البعثة الاممية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه "قبل خمسةٍ وسبعين عاماً، وُلدت الأمم المتحدة من رماد الحرب العالمية الثانية.



وكان العراق حاضراً في هذه اللحظة، كان آنذاك دولةً فتيةً لكنها ذات تاريخٍ ثريٍّ للغاية وكعضوٍ مؤسسٍ للأمم المتحدة، لعب العراقُ دوراً في تشكيل المستقبل المشترك للبشرية".وأضافت "وشأنها شأن الشعب العراقي، لم تَسلم الأممُ المتحدةُ من آثار النزاعات التي عصفت بالبلاد.



ففي 19 آب 2003، دُمّر مقر الأمم المتحدة في بغداد بتفجيرٍ ضخم وكان هذا للأسف واحداً فقط من انفجاراتٍ لا تُعدُّ ولا تُحصى اجتاحت العاصمة العراقية على مدار سنوات النزاع، لكنه أثّر على الأمم المتحدة بطريقةٍ لم تُماثِلْها سوى هجماتٍ قليلةٍ من قبلُ أو منذ ذلك الحين فقد قُتل اثنانُ وعشرون من زملائنا وأُصيب أكثر من 150 وكان من بين الذين لقوا حتفهم سَلَفي، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة سيرجيو فييرا دي ميلو وما زال هذا التاريخ محفوراً في ذاكرتنا المشتركة".وتابعت بلاسخارت "من خلال وجودنا في الميدان، ساعدت بعثةُ الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، وبالتنسيق الوثيق مع الحكومات المتعاقبة، في تحشيد الدعم الدولي للبلاد وهي تواجه العديد من التحديات الرهيبة.



وهذه الجهود مستمرة حتى يومنا هذا".واضافت "حينما استولى داعش على أجزاءَ كبيرةٍ من البلاد في عام 2014، دفع ملايين العراقيين إلى ترك ديارهم، بذلت الأمم المتحدة جهوداً ضخمةً لحماية مجتمعات النازحين وإيوائهم وإطعامهم والعناية بصحتهم وضمان عودتهم الآمنة والكريمة بعد النزاع وتمّ جمعُ وإنفاقُ مليارات الدولارات على المساعدات الإنسانية وإعادة الاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية كما تركّزت الجهود على معالجة قضايا حقوق الإنسان والعدالة والمساءلة والمساواة بين الجنسين ودعم العمليات السياسية والانتخابية، فضلاً عن العديد من البرامج المتنوعة في مجالاتٍ أساسيةٍ مثل الصحة العامة والبيئة والتعليم والتنمية المستدامة".وتابعت "اليوم، أكثر من أي وقتٍ مضى، نبقى متحدين بقوة.



إذ تقود منظمة الصحة العالمية (WHO)، والتي تعمل جنباً إلى جنب مع السلطات من المستوى المحلي إلى المستوى الاتحادي، جهودَ الأمم المتحدة لمكافحة جائحة كوفيد-19 وتقليل وطأتها على البلاد.



وتتواصل المساعدة الإنسانية لمن هم بحاجة إليها.



ويقدم فريقنا الانتخابي المشورةَ والدعمَ الفني للمؤسسات الوطنية العراقية بشأن الانتخابات العامة المقبلة.



واضافت تتواصل جهودنا السياسية مع العديد من أصحاب الشأن لخلق بيئةٍ مواتيةٍ تُعزّزُ الاستقرار بعد النزاع وتقوّي الاقتصاد وتجتذب الاستثمار الدولي.



ويقوم زملاؤنا بالدعوة لحقوقَ الإنسان ومراقبتها وتقديم التقارير بشأنها – بما في ذلك حقوق الأطفال والنساء وذوي الإعاقة والأقليات وغير ذلك من الفئات المعرضة للخطر - وتُساعدُ في تعزيز المؤسسات الحكومية لضمان إعمال هذه الحقوق للجميع".وشددت بلاسخارت على ان العراقيين ساهموا "بشكلٍ كبيرٍ في الأمم المتحدة، سواءٌ كان ذلك هنا في العراق كموظفين وطنيين مهمّين لعملياتنا، أو دولياً، بما في ذلك في مناصبَ قياديةٍ عُليا في عموم منظومة الأمم المتحدة والعراق اليوم مشاركٌ فاعلٌ في العديد من برامج وسياسات الأمم المتحدة على مستوى العالم".ووجهت بلاسخارت حديثها الى العراقيين قائلة "رسالتي إلى جميع العراقيين في الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس منظمتنا هي أنكم تنتمون إلى هذه الأمم المتحدة كما ننتمي نحن إليكم فلْنواصلْ رحلتنا المشتركة، ونكثّف جهودنا المشتركة للوفاء بالمُثُل والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة"، مضيفة "ولْنؤكدْ من جديد التزامنا بهذه القيم المشتركة ونبقى ثابتين في تصميمنا على تحقيق مستقبلٍ أكثرَ إشراقاً وعدلاً وازدهاراً لجميع العراقيين"./انتهى9

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