2020/10/23 | 17:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات: الفرات نيوز} استطاع فريق دولي من العلماء في جامعة الدراسات العليا اليابانية وجامعة سوربون الفرنسية الإجابة عن سؤال: لماذا يمتلك النمل قوة جسدية غير مسبوقة؟ عن طريق الاستعانة بأسلوب أشعة صدره.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء يكتشفون سر قوة "النمل" الهائلة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علماء يكتشفون سر قوة "النمل" الهائلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).