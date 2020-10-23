سيرة ذاتية لكلّ امرأة في بلادي - نادية خلوف

2020/10/23 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف لو فتحت صدري لقرأت ديوان شعر، لحفظت قصيدة عن الشّوق، و لكتبت بريشة غمستها في دمعي سخافة ما يدعى " الحياة" .



لا أبحث عن الحبّ، الحبّ فارغ من محتواه لا أبحث عن العطف، فلست أنا من يستجدي لا أبحث عن السّعادة فقد خبأتها في طيات ثيابيلا أبحث عن الفرح.



يقف الفرح خلفي أبحث عنّي، عن نظارتي، قلمي أضعتهم ، لو أجد نظارتي لوجدتهم.



النّظارة على عيني تسخر مني: خبأت نفسي من ......





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