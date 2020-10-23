2020/10/23 | 17:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الخارجية الإيرانية عن فرض عقوبات على سفير الولايات المتحدة لدى العراق ونائبه وقنصلها في أربيل.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، سعيد خطيب زاده، في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر أن سفير الولايات المتحدة لدى بغداد ماثيو تولر لعب دورا رئيسا في تنسيق هجمات إرهابية في العراق، مضيفا أن الدبلوماسي الأميركي يقف وراء اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد أوائل كانون الثاني وفرض عقوبات على إيران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الإيرانية تفرض عقوبات على سفير الولايات المتحدة لدى العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الإيرانية تفرض عقوبات على سفير الولايات المتحدة لدى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).