2020/10/23 | 17:34 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددتْ لجنة الصالات والشاطئية في الهيأة التطبيعية الحادي والعشرين من تشرين الثاني المقبل موعدا لانطلاق دوري الكرة الشاطئية للموسم 2020 / 2021 .وقالَ رئيس اللجنة، صبحي رحيم: ان اللجنة عقدت اجتماعاً في مقر اتحاد الكرة بشأن تحديد آلية الدوري، وتم الاتفاق على الموعد وجميع الترتيبات الخاصة بنجاحه .وأضافَ: قررتْ اللجنة إقامة الدوري بنظام

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة تحدد موعد انطلاق دوري الشاطئية first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة تحدد موعد انطلاق دوري الشاطئية) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة تحدد موعد انطلاق دوري الشاطئية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).